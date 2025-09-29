İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Zorlu maçta rakip Kocaelispor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Siyah beyazlı ekip, Körfez takımı karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor. İşte detaylar...

29 Eylül 2025 Pazartesi 08:56
Beşiktaş'ta hedef 3 puan! Zorlu maçta rakip Kocaelispor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında bugün Kocaelispor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 yenilgi yaşadı ve 9 puanla haftaya giriş yaptı. Süper Lig'e 16 sezon sonra yükselen Kocaelispor ise çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. Beşiktaş, Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.

KEMİK ÖDEMİ TESPİT EDİLDİ

Kocaelispor ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Siyah-Beyazlılar'da Kocaelispor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak Göztepe ve Kayserispor maçlarında formasından uzak kalan Salih Uçan, Kocaelispor karşısında da görev yapamayacak. Kulüpten dün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz'ın ise sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi. Beşiktaş'ın genç orta sahası Demir Ege Tıknaz da Kocaelispor maçında formasından uzak kalacak.

4 KARŞILAŞMADA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı çıktığı 4 maçta 1 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlı takım, 40 yaşındaki teknik adama Kasımpaşa'yı çalıştırdığı 2023 yılında ilk kez rakip oldu. Beşiktaş, söz konusu maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı. Daha sonra Gaziantep FK'nin başına geçen Selçuk İnan ile 3 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla rakibine mağlup oldu. Öte yandan iki takım, bir kez de 1-1 berabere kaldı. Sergen Yalçın ve öğrencileri, önce Kocaelispor, sonra Galatasaray derbisini kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

