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Spor

Beşiktaş'ta hedef Arthur Melo

Beşiktaş'ta defansif orta saha transferi için harekete geçildi. Siyah beyazlıların, bonservisi Juventus'ta bulunan Athur Melo ile ilgilendiği belirtildi.

Haber Merkezi29 Temmuz 2025 Salı 21:48 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hedef Arthur Melo
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Football Italia'nın aktardığı bilgiye göre; siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen Arthur Melo'yu transfer listesine dahil etti.

Geçtiğimiz sezonu La Liga ekiplerinden Girona'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı ön libero, İspanyol temsilcisinde toplam 15 karşılaşmada forma şansı buldu.

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Öte yandan, Arthur Melo'nun ismi Beşiktaş'ın yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile de anılıyor.

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