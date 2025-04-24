Beşiktaş'ta hedef Avrupa

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve zirve yarışına erken havlu atan Beşiktaş, kalan haftaları en az hasarla atlatmak istiyor. Süper Lig'de üçüncü sırayı kapmak isteyen Kara Kartal, Avrupa Ligi biletini de cebine koymanın hesaplarını yapıyor.

Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencilerinin önündeki fikstür şansı da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar kalan 6 lig maçının 4'ünü İstanbul'da oynayacak. Cuma günü akşam evinde Hatayspor'u ağırlayacak Beşiktaş, bir sonraki hafta 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile derbi müsabakasına çıkacak Kartal, Kadıköy'de rakibine konuk olacak.

Siyah-beyazlılar hemen sonra sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Kalan son 3 haftada ise Alanyaspor deplasmanı, iç sahada Rizespor maçı ve Bodrum FK deplasmanı oynanacak.