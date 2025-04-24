İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,3236
  • EURO
    43,7381
  • ALTIN
    4111.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'ta hedef Avrupa

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş sezonun geri kalan maçlarından en az hasar alarak ligi 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi biletini almak istiyor.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hedef Avrupa
ABONE OL

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve zirve yarışına erken havlu atan Beşiktaş, kalan haftaları en az hasarla atlatmak istiyor. Süper Lig'de üçüncü sırayı kapmak isteyen Kara Kartal, Avrupa Ligi biletini de cebine koymanın hesaplarını yapıyor.

Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencilerinin önündeki fikstür şansı da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar kalan 6 lig maçının 4'ünü İstanbul'da oynayacak. Cuma günü akşam evinde Hatayspor'u ağırlayacak Beşiktaş, bir sonraki hafta 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile derbi müsabakasına çıkacak Kartal, Kadıköy'de rakibine konuk olacak.

Siyah-beyazlılar hemen sonra sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Kalan son 3 haftada ise Alanyaspor deplasmanı, iç sahada Rizespor maçı ve Bodrum FK deplasmanı oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.