Beşiktaş'ta hedef Aymeric Laporte

Transferin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yeni bir adım atmak üzere. Siyah-beyazlı ekip, Atletic Bilbao transferi iptal olan Aymeric Laporte için harekete geçti. İddialara göre ise Beşiktaş oyuncunun kulübü ile anlaşma noktasına geldi.

OYUNCUNUN SON KARARI VERECEK

Transferde kulüpler arasında pürüzlerin büyük kısmı çözülse de, sürecin tamamlanması için Laporte'un nihai kararı bekleniyor. 31 yaşındaki İspanyol stoperin, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı ancak bazı detaylar üzerinde düşünmek istediği belirtiliyor.

KISA SÜRE İÇİNDE NETLİK KAZANACAK

Beşiktaş cephesi, Laporte'un olumlu yanıt vermesi durumunda transferi birkaç gün içinde resmiyete dökmeyi planlıyor.

Deneyimli savunmacının cevabına göre siyah-beyazlılar alternatif planlarını da devreye sokabilir.