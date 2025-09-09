İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2774
  • EURO
    48,4079
  • ALTIN
    4811.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'ta hedef Aymeric Laporte

Transferin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yeni bir adım atmak üzere. Siyah-beyazlı ekip, Atletic Bilbao transferi iptal olan Aymeric Laporte için harekete geçti. İddialara göre ise Beşiktaş oyuncunun kulübü ile anlaşma noktasına geldi. Son kararı ise Aymeric Laporte verecek.

Haber Merkezi9 Eylül 2025 Salı 23:48 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hedef Aymeric Laporte
ABONE OL

Transferin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yeni bir adım atmak üzere. Siyah-beyazlı ekip, Atletic Bilbao transferi iptal olan Aymeric Laporte için harekete geçti. İddialara göre ise Beşiktaş oyuncunun kulübü ile anlaşma noktasına geldi.

OYUNCUNUN SON KARARI VERECEK

Transferde kulüpler arasında pürüzlerin büyük kısmı çözülse de, sürecin tamamlanması için Laporte'un nihai kararı bekleniyor. 31 yaşındaki İspanyol stoperin, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı ancak bazı detaylar üzerinde düşünmek istediği belirtiliyor.

KISA SÜRE İÇİNDE NETLİK KAZANACAK

Beşiktaş cephesi, Laporte'un olumlu yanıt vermesi durumunda transferi birkaç gün içinde resmiyete dökmeyi planlıyor.

Deneyimli savunmacının cevabına göre siyah-beyazlılar alternatif planlarını da devreye sokabilir.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.