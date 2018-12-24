Beşiktaş'ta hedef Daniel Sturridge

Gol sıkıntısını bir türlü çözemeyen Beşiktaş'ta, sezon başında konuşulan Liverpool'lu golcü Daniel Sturridge ismi bir kez daha gündeme geldi.

Yönetimin, Kırmızılar'ın Premier Lig'deki son 9 maçının sadece 2'sinde forma giyen, diğer 7 maçta 1 dakika bile şans bulamayan 1.88 boyundaki golcü için tekrar nabız yoklama kararı aldığı bildirildi.

Başkan Fikret Orman'ın, transfer komitesine oyuncunun menajeriyle görüşme talimatı verdiği kaydedilirken, kendisinin de Liverpool'lu idarecilerle masaya oturmayı planladığı öğrenildi.

MALİYETİNDEN KURTULMAK İÇİN

Transfer girişimindeki en büyük soru işareti ise oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesi. Buna göre Liverpool, oyuncuyla kontrat yenilemezse Beşiktaş, devre arasında Sturridge ile anlaşsa bile ancak 2019 Temmuz'da kadroya katabilir. Ya da kadroda tercih edilmeyen futbolcuyu ara dönemde uygun bir rakama alabilir. Sturridge'in piyasa değeri 15 milyon euro civarı olsa da İngiliz ekibinin oyuncunun yarım dönemlik maliyetiden kurtulmak için indirim yapabileceği belirtildi.

ALTERNATİF OUMAR NİASSE

Bir süre önce adı Beşiktaş ile anılan Everton'lı Oumar Niasse'nin de hala alternatifler arasında olduğu ileri sürüldü. İngiliz ekibinde bu sezon sadece 6 maça çıkıp gol atamayan 28 yaşındaki forvetin, siyah-beyazlılara gelmek için haber bile yolladığı iddialar arasında. Beşiktaş yönetiminin, Galatasaray'ın da gündeminde olan Senegalli forveti Sturridge'de yaşanacak gelişmelere göre değerendirmeye alacağı ifade edildi. Kulüp kariyerinde 294 resmi maçta forma giyen Sturridge, 106 gol atmayı başardı. 39 da asist yapan İngiliz futbolcu, sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

(Takvim)