Beşiktaş'ta hedef Dusan Tadic

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine aldığı Dusan Tadic'ten olumlu yanıt aldı.

KABUL ETTİ AMA FARK VAR

Ajax'ta forma giyen Sırp yıldız Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti. Ancak Tadic'in istediği rakam ile Beşiktaş'ın önerdiği maaş arasında 2 milyon euro'luk fark bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş, 34 yaşındaki futbolcuya 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık kontrat önerdi.

AJAX'LA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Tadic, bonservisini almak için Hollanda ekibiyle görüşmelerine devam ediyor.

DUSAN TADIC KİMDİR?

Tadic, bugüne kadar Sırp Milli takımında 98 maça çıktı, 21 gol attı. Futbola Vojvodina'da başlayan Tadic kariyeri boyunca Groningen, Twente, Southampton ve Ajax olmak üzere 5 farklı takımda oynadı.