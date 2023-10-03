Beşiktaş'ta hedef galibiyet serisi

Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık zaferle deplasmandaki kötü gidişe son veren Beşiktaş, gözünü Konferans Ligi'ndeki Lugano maçına çevirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş, perşembe günü de kazanıp çıkışlarını Avrupa'da da sürdürmrendyol Süper Lig'de Siyah-Beyazlılar önce Trabzonspor'a ardından da Adana Demirspor'a yenilerek dış sahada 2 maçını kaybetmişti. Deplasmanda zorlanan Beşiktaş, Konyaspor karşısında sistem değiştirdi.

MİLLİ ARAYA KADAR KAYIP İSTEMİYORUZ'

Beşiktaş bu sezon Avrupa ve lig dahil olmak üzere 13 karşılaşmaya 4-3-3 dizilişiyle çıkmıştı. Şenol Güneş, Konyaspor önünde taktik dizilişte ilk kez değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, defansif disiplini ön planda tutarken takımını 4-4-2 dizilişi ile sahaya sürdü. Rakibine fazla pozisyon şansı vermeyen Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, zorlu süreçte savunma güvenliğine öncelik verip milli araya kadar kayıpsız devam etmeyi planlıyor. Başarılı hoca, Lugano'ya UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü oynayacakları karşılaşmadan da galip ayrılıp yeni bir kazanma serisi yakalamayı planlıyor.

YOĞUN MAÇ TEMPOSUNA VURGU

Güneş, Konyaspor galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada, yoğun maç temposu içinde olmalarının kendilerini zorladığını söylemişti. Deneyimli hoca, 3 günde bir maç yaptıklarını belirtip, şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz de ona göre kadro değiştiriyoruz. Bir de seyahatlerimize bakın. Biz milli maçlardan sonra cumartesi günü Trabzon'a gittik, pazar oynadık, döndük, Adana'ya gittik. İstanbul'a geldik, tekrar Konya'ya gittik. 3 günde, 4 günde maç oynamak değil sadece. Yorgunluk sadece maçla olmaz. Milli takıma gittikten sonra bütün oyuncular idmansız geldi. Biz de idman yapamıyoruz. Çünkü 3 günde bir maç var. Bir de bu uykusuzluk var, seyahat var. Bütün bunlar bizim oyunumuzun daha güzel olmasını engellememesi gerekir.