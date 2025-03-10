Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. ligde oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan Siyah-Beyazlılar, bu süreçte Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor'u mağlup etti. Öte yandan Kara Kartal, ligde 9 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta, Emrecan Terzi ve Necip Uysal Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, bugünkü maçta sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki haftada Tümosan Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş ile Gaziantep FK, bugün Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında ligde geride kalan 11 maçtan 5'ini siyah-beyazlı takım, 3'ünü Gaziantep temsilcisi kazandı. Takımlar 3 müsabaka ise sahadan puanları paylaşarak ayrıldı.