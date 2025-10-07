Beşiktaş'ta hedef ligde üst sıralar

Sergen Yalçın yönetiminde yeniden ivme kazanan Beşiktaş, son haftalarda sergilediği istikrarlı futbolla dikkat çekiyor. Galatasaray karşısında alınan 1 puanla moral kazanıldı, camiaya da özgüven aşıladı.

Beşiktaş'ta gözler gelecek haftalara çevrildi. Siyah beyazlılar, oyun disiplinini koruyarak puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Beşiktaş, milli maçlar için verilen aradan sonra Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Siyah beyazlılar, bu mücadelenin ardından erteleme maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın'ın ekibi, bu maçtan 4 gün sonra ise Kasımpaşa ile dış sahada kozlarını paylaşacak.

Bu 3 maçı kayıpsız geçmeyi planlayan teknik ekip, 2 Kasım'da Dolmabahçe'de oynanacak Fenerbahçe derbisine moralli çıkmayı amaçlıyor.