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Beşiktaş'ta hedef Nicolas Isimat-Mirin

Bir değil iki stoper için devrede olan Beşiktaş'ta bu planlama doğrultusunda uzun bir süredir takipte olan Nicolas Isimat-Mirin bir numaralı aday haline geldi.

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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda stoper, orta saha ve sağ bek transferi için arka arkaya hamleler yapıyor. Pepe'nin ayrılmasının ardından stoper transferini olmazsa olmaz olarak değerlendiren Şenol Güneş ile siyah-beyazlı yönetim, bugün Antalya'da transfer zirvesinde bir araya gelecek.

Bir değil iki stoper için devrede olan Beşiktaş'ta bu planlama doğrultusunda uzun bir süredir takipte olan Nicolas Isimat-Mirin bir numaralı aday haline geldi. Şenol Güneş'in de onayına sunulacak olan Mirin için temaslara başlayacak olan Beşiktaş, düşük bir bonservis bedeli ile PSV Eindhoven'dan bu transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hem sağ bek hem de stoper bölgesinde forma giymesinden dolayı Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğu düşünülen Mirin'in PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Fransız futbolcunun bu sezon PSV'de forma şansı bulamaması siyah-beyazlı kulüp açısından transferi kolaylaştırabilecek etken olarak düşünülüyor.

27 yaşındaki Nicolas Isimat-Mirin, sezon başı transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ve başkan Fikret Orman tarafından da doğrulanmıştı. O dönemde Beşiktaş'a transferi hakkında açıklamalarda bulunan Mirin, "Şu an Beşiktaş ile kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Özellikle, transfer olmak istediğim profilde bir takım. 2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz. Beşiktaş hakkında Gomis'ten de bilgi aldım ve kendisi bana Türkiye'nin güzelliklerinden bahsetti" ifadelerini kullanmıştı.

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