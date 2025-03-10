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Spor

Beşiktaş'ta hedef seriyi devam ettirmek

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelişiyle birlikte yükselişe geçen Beşiktaş Gaziantep FK ile oynayacağı maçta yükselişini sürdürmeye çalışacak.

HABER MERKEZİ10 Mart 2025 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hedef seriyi devam ettirmek
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Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelişiyle birlikte yükselişe geçen Beşiktaş artan performansını bugün de sürdürmeye çalışacak.

Siyah beyazlıların misafiri ligin dişli ekiplerinden Gaziantep FK. Ligde üst üste dört maçını da kazanan ve beş haftadır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ta hedef seriyi devam ettirmek.

Ole Gunnar Solskjaer serinin bu akşamki maça büyük önem veriyor. Norveçli teknik adam hafta boyunca takımına hücum ağırlıklı çalışmalar yaptırdı.

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMU

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 24 maçtan 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, 44 puanla 4. sırada yer aldı.

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