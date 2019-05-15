Beşiktaş'ta her yol Sergen Yalçın'a çıkıyor

YENİDEN SAHAYA DÖNDÜRDÜLER

BEŞİKTAŞ taraftarları, Alanyaspor maçında gelecek sezon takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın için sevgi gösterilerinde bulundu. Sosyal medyadan sürekli olarak Sergen’in yeni hoca olarak seçilmesi yönünde paylaşımlarda bulunan taraftarlar, maç sonu soyunma odasına giden genç teknik adamı yeniden sahaya döndürmek için dakikalarca susmadan tezahürat yaparak, yönetime ciddi bir mesaj yolladılar.

YALÇIN YOKSA BARIŞ YOK

KONGRE sürecini tamamlayan Siyah-Beyazlı camiada, özellikle Çarşı grubunun Başkan Fikret Orman’a tepkisi sürüyor. Şampiyonluğun büyük ölçüde kaybedilmesinden Orman’ı sorumlu tutan taraftarlar, Alanyaspor maçında gemileri yaktı. Aynı taraftarlar diğer yandan da Sergen Yalçın konusunda yönetime ağır baskı yapıp, özellikle sosyal medya üzerinden “Sergen yoksa barış yok” imasında bulunuyorlar

İLK SIRADA LUCESCU VAR

FİKRET Orman, kongre sonrasında yeni teknik direktör konusunda ciddi adımlar atıp, adaylarla görüşmelere başlayacağını açıklamıştı. Adaylar arasında ilk sırayı Mircea Lucescu alıyor. Aynı takımı 2 kez çalıştırmama prensibi bulunan Rumen Hoca ikna edilmeye çalışılacak. Sergen Yalçın, Okan Buruk ve Guti de adaylar içinde. Öte yandan Nouma da yönetimden takım arkadaşı Sergen’i takımın başına getirmesini istedi.

(Gunes)