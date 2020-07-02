DHA 02 Temmuz 2020 Perşembe 20:31 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 20:32

Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan serbest ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.