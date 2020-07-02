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Spor

Beşiktaş'ta Hes Kablo Kayserispor hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA02 Temmuz 2020 Perşembe 20:31 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 20:32
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Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan serbest ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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