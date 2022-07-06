Beşiktaş'ta idmanın yıldızları Tyler Boyd, Ajdin Hasic ve Cenk Tosun

Kamp çalışmaları için Avusturya'da olan Beşiktaş, günün ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Valerien Ismael yöentiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma ve streching hareketlerinin ardından taktik bölüme geçildi. Taktik antrenmanda sahayı tam olarak kullanan Valerien Ismael, sürekli hücum organizasyonu denerken, orta sahayı Josef ve Gedson'dan oluşturdu. Valerien Ismael sağ bekte ise Rosier ve Kenan Karaman'ı sürekli değişmeli oynattı. Taktik antrenmanın yıldızı Tyler Boyd, Ajdin Hasic ve Cenk Tosun olurken, teknik direktör Ismael'in istediğini yapan futbolcuları sık sık alkışlaması ve tebrik etmesi dikkat çekti.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Kartal Kayra Yılmaz ve Emirhan İlkhan ise başka bir sahada yoyo testinden geçti.

Henüz kampa katılmayan Romain Saiss, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou idmanda yer almazken, üç oyuncunun akşam takıma katılacağı belirtildi.

Beşiktaş, çalışmalarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.