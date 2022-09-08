Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın Spor Toto 1. Lig takımı Göztepe'ye 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

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BEŞİKTAŞ HASIC'İ SÖZLEŞMESİNİ UZATARAK KİRALADI

Siyah beyazlı takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hasic ile olan sözleşmelerinin 2025 yılına kadar uzatıldığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe'ye geçici transfer olmuşlardır. Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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GÖZTEPE'DEN HASIC İÇİN "SATIN ALMA OPSİYONU" VURGUSU

Emirhan Delibaş ve Hasic'in transferleri için Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.