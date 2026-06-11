Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Yeni transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

Siyah beyazlıların savunma hattındaki Felix Uduokhai için menajerler çeşitli kulüplerle temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin 28 yaşındaki oyuncuya gelebilecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öğrenildi.

Uduokhai için kulübe Almanya'dan resmi teklif ulaştığı belirtildi. Önerilen rakamı yeterli bulmayan yönetim, bonservis ücretinin artırılmasını talep etti.

Teknik direktör Italiano ile sportif direktör Önder Özen de Uduokhai'yi kadroda düşünmezken taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda Felix Uduokhai'nin transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.