İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,457
  • EURO
    49,4323
  • ALTIN
    5664.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta ilk hedef Marc-Andre ter Stegen! Transfer için geri sayım
Spor

Beşiktaş'ta ilk hedef Marc-Andre ter Stegen! Transfer için geri sayım

Devre arası transfer dönemi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kaleye dünya çapında tanınan bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Barcelona'da süre bulmakta zorlanan tecrübeli Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen için nabız yokluyor.

Akşam27 Kasım 2025 Perşembe 08:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta ilk hedef Marc-Andre ter Stegen! Transfer için geri sayım
ABONE OL

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta öncelik kaleci transferinde. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar, Alman eldiven Marc-Andre ter Stegen'i gündemine almıştı. İspanyol devi Barcelona'da bu sezon süre bulmakta zorlanan tecrübeli file bekçisinin, takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

33'lük kalecinin kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Olası bir Stegen transferiyle birlikte, Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrılacak. Milli kaleci Mert Günok, kötü performanstan dolayı formayı Beşiktaş'ın altyapıdan yetişen genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na kaptırmaktan kurtulamamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.