Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta öncelik kaleci transferinde. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar, Alman eldiven Marc-Andre ter Stegen'i gündemine almıştı. İspanyol devi Barcelona'da bu sezon süre bulmakta zorlanan tecrübeli file bekçisinin, takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

33'lük kalecinin kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Olası bir Stegen transferiyle birlikte, Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrılacak. Milli kaleci Mert Günok, kötü performanstan dolayı formayı Beşiktaş'ın altyapıdan yetişen genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na kaptırmaktan kurtulamamıştı.