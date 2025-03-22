İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2025 Cumartesi / 23 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0415
  • EURO
    41,4051
  • ALTIN
    3679.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Immobile belirsizliği! Menajerinden açıklama
Spor

Beşiktaş'ta Immobile belirsizliği! Menajerinden açıklama

Beşiktaş'ta tartışılan isimlerden Immobile, ülkesinde futbol akademisi açtı. Menajeri Marco Sommella, 'Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz' diyerek İtalyan golcünün geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.

Akşam22 Mart 2025 Cumartesi 07:58 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Immobile belirsizliği! Menajerinden açıklama
ABONE OL

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Immobile, ülkesinin Torre Annunziata şehrinde futbol akademisi açtı. Menajeri Marco Sommella, törende yıldız golcünün geleceğiyle ilgili ilginç ifadeler kullandı. Beşiktaş'ta son dönemde eleştirilen ve taraftarla arasına kara kedi giren Immobile'nin yeniden İtalya'ya dönme ihtimali de açılışta konuşulan konular arasındaydı. Gazetecilerin, "Ciro Napoli'ye mi gidecek?" sorusuna cevap veren Sommella, "Geçen gece Conte ile şakalaşıyordum, Immobile'yi milli takımda ve Siena'da oynatmadı. Conte ile harika bir ilişkim var, Ciro'nun Beşiktaş'la bir yıllık sözleşmesi var. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz" diye konuştu.

KAFASINI VE YÜREĞİNİ KOYDULAR

Beşiktaş'ın tecrübeli İtalyan golcüsü Immobile'nin memleketinin çocukları için yaptığı tesisi öven Sommella, "Ciro Immobile, ailesinin desteğiyle burada inanılmaz bir şey yaptı. Yıllardır bu projeyi gerçekleştirecek bir arazi arıyordu. Bugün nihayet bunu başardığını görüyorum. Köklerini hiçbir zaman unutmadı. Her zaman böyle bir merkez açıldığı bölge için prestij getirir. Bu sayede çocukları sokaklardan alıp, onlara iyi bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Ciro babası ve kardeşiyle birlikte kafasını ve kalbini bu işe koydu" ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.