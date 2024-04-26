Beşiktaş'ta tüm gözler Fenerbahçe maçına çevrilse de Türkiye Kupası bu sezon çok büyük anlam taşıyor.

Avrupa ve Süper Lig'den erken kopan Kara Kartal yarınki derbiyi kazanarak taraftarının gönlünü almak, ardından da tüm odağını kupaya çevirmek istiyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Teknik direktörlük koltuğuna oturan Serdar Topraktepe gemiyi güvenli limana başarıyla yanaştırmanın hesaplarını yaparken yönetim de gelecek sezon için çalışmalara başlamıştı.

Öncelik yeni sezonda takımın başına getirilecek teknik adamda. Bu yönde araştırmalar ve temaslar devam ederken transferde de operasyonlar sürüyor.

İÇ TRANSFERDE HAREKETLİLİK

İç transferde ise Beşiktaş hareketli günler yaşayacak. Sözleşmesi devam edip de yolların ayrılmak istediği isimler varken diğer yanda da kontratı sona erecek futbolcular bulunuyor.

Sezon sonunda kontrat konusunda anlaşamadığı için takımdan ayrılması beklenen Salih Uçan'da yeni bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile son bir görüşmenin daha yapılacağı öğrenildi.

Kulüp ile Salih arasında yapılacak toplantı sonrasında bir kez daha anlaşma çıkmaması halinde bu kez ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor.

32 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Salih Uçan bu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.