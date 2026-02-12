Beşiktaş'ta imza töreni

Beşiktaş'ta yeni transferler Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın da katılımıyla Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenleniyor.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

Serdal Adalı: "Bu transfer döneminde titiz bir çalışma yürüttük. Teknik ekibin talepleri doğrultusunda hırsına, çalışma disiplinlerine ve karakterlerine güvendiğimiz oyuncuları transfer ettik. Savaşan, üreten, mücadele eden, başarıya aç, genç ve tecrübeli isimlerin doğru şekilde harmanlandığı bir Beşiktaş istiyorum. Önümüzdeki 10 yıllık Beşiktaş planı, camiamızda heyecan yarattı. Bunun da farkındayım."

HYEON-GYU OH

Serdal Adalı: "Yeni transferlerimizi tanıtmak istiyorum; Oh (gülerek). Taraftarlarımızın çok seveceği bir enerjisi var. Asla pes etmeyen, savaşçı karakter. Kalitesini Alanyaspor maçında gösterdi, hesabı unutulmaz bir şekilde açtı. Unutulmaz goller atacağına inanıyorum. Kulübün marka değeri ve global anlamda kitlemizi arttırmak için büyük rolü olacak. kendisi ile Uzakdoğu pazarına gireceğiz. Transferi Güney Kore'de de heyecan yarattı. Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Lee Woo-sung, hem maça hem de bugün buraya geldi."

AMIR MURILLO

Serdal Adalı: "Amir Murillo'nun kalitesine ve katacaklarına inanıyoruz. Ülkesi Panama'da bu transfer çok konuşuldu. Panama Büyükelçisi dün geldi ve ziyarette bulundu. Beşiktaş'a katkı vereceğine inanıyorum. Bizimle olduğu için çok mutluyuz."

EMMANUEL AGBADOU

Serdal Adalı: "Emanuel Agbadou'nun transferi için çok uğraştık. Son kontratı olan oyuncu almayacağımız söyledik. Savunmada eksiklerimiz vardı. Agbadu ile birlikte gerekli kalite ve standarda ulaştık. Beşiktaş savunması seviye yükseltti. Transfer sürecinde kararlılığı ve duruşundan dolayı teşekkür ediyorum."

JUNIOR OLAITAN

Serdal Adalı: "Junior Olaitan, Türkiye'de kısa sürede kendini gösterdi. Beşiktaş'a uğurlu geldi, Beşiktaş da ona uğurlu geldi. Geçen gün bir çocuğu oldu. Ona da 'Hoş Geldin' diyorum."

YASİN ÖZCAN

Serdal Adalı: "Yasin Özcan genç yaşında Premier Lig'e gitti. Tammy Abraham transferinde bu imkan karşımıza çıkınca hemen değerlendirdik."

KRISTJAN ASLLANI

Serdal Adalı: "Kristjan Asllani, Avrupa'nın önemli oyuncularından biri. Beşiktaş'a kısa sürede uyum sağladı. Asllani diye sesleniyoruz ama bana göre tam bir kartal. Kiralık geldi ama onunla da uzun yıllar devam etmek istiyoruz."

DEVIS VASQUEZ

Serdal Adalı: "Milan ve Roma gibi kulüplerde oynayan kaleci Devis Vasquez'i kadromuza kattık. Kiralık geldi ama onunla da uzun yıllar devam etmek istiyoruz."

SERDAL ADALI, RAFA SILVA'YI SAYMADI

Serdal Adalı: "Ara transferde takımımızdan ayrılan Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

- Serdal Adalı, Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'nın adını saymadı.

"HABER YARIŞINIZI ANLIYORUM"

Serdal Adalı: "Basın emekçisi arkadaşlarımızın haber yarışını doğal karşılıyorum, saygı duyarım ve her zaman destek olurum. Ancak basın mensubu arkadaşlarımız, bir an önce haber girme hevesiyle kulübümüzü transfer pazarlığı sürecinde zor bir duruma sokan, maddi zarar riskiyle karşı karşıya bırakabilecek durumlar yaratabiliyorlar."

"HAKEM ELİYLE YAZILMIŞ BİR SKANDAL"

Serdal Adalı: "Dünya üzerinde %100 transfer başarısı diye bir şey yok! Hiçbir kulüp de bunu yapamıyor zaten. Bazen yetenekli isimlerin ülkeye ve takıma uyumu sorun olabiliyor. Beklediğimiz verimi alamadığımızda ve iyi bir teklif geldiğinde yolları iyi bir şekilde ayırdık. Kayıp yaşamadık. önemli kazanımlar elde ettik. Maaş gideri düştü, yaş ortalamasını azalttık... Teknik ekip de takımın geleceğinden umutlu. Söz teknik ekip ve futbolcularda. Alanyaspor maçındaki taraftarın muazzam duruşu, Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını kanıtladı. Ancak hakem eliyle yazılan bir skandalı konuşmak zorunda kalıyoruz."

"BEŞİKTAŞ'IN EMEĞİNE ART NİYET!"

Serdal Adalı: "Karşımızda matematik mucizesi var! Tekbir pozisyonda, VAR monitöründe 6 dakika harcadı ama o kadar duraksama olmasına rağmen maçın sonuna 6 dakika ekledi! Bu Beşiktaş camiasının aklı ile dalga geçmektir! Net bir pozisyonunda VAR odasında çıt çıkmadı! O sessizlik çok şey anlatıyor! Bu tablo, insanı hata olayını geçti! Bu Beşiktaş'ın emeğine karşı art niyet göstergesidir."

"TFF VE MHK'YE SESLENİYORUM"

Serdal Adalı: TFF ve MHK'ye sesleniyorum... Bu hatalar Türk futbolunun derin bir meselesidir. VAR hatalarını azaltmak için uzun süredir ülkemizde yabancı eğitmenlerin katkısı da soru işaretidir. Sert bir açıklama yapabilirim ama geldiğimizden beri aldığımız cezalar var. Sayın TFF Başkanı 'VAR hatalarını kabul etmem. Başkanlar konuşsun, ceza almayacaklar' diyerek sözlerime devam etmek isterim."

TARAFTARA ÇAĞRI

Serdal Adalı: "Tünelin sonundaki ışığın tüm camiamız tarafından görüldüğüne inanıyorum. Bu süreçte taraftarlarımızdan beklentim ve isteğim, Kartal Yuvası mağazalarına hak ettiği ilginin gösterilmesidir."

"YUNAN POLİSİNİ KINIYORUM!"

Serdal Adalı: "Yunanistan'daki pankart için Yunan polisini kınıyorum! O terbiyesizliğe 40 sayı ile cevap veren basketbol takımımızı kutluyorum ve alkışlıyorum."

YASİN ÖZCAN: "BEŞİKTAŞ SENİ İSTİYOR DEDİLER"

Yasin Özcan: "Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyorum ve elimden gelen her şeyi yapacağım. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Anderlecht'teyken telefon çaldı ve 'Beşiktaş, seni istiyor' dediler. Hiç düşünmeden kabul ettim. Sergen Yalçın çok iyi bir teknik adam, hepimiz biliyoruz. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. Sol stoperde daha çok rahat ediyorum ama sol bek de oynuyorum. Sıkıntı yaşamıyorum, fark etmiyor."