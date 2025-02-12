Beşiktaş'ın yeni Keny Arroyo ve Elan Ricardo için basın toplantısı düzenleniyor... Başkan Serdal Adalı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Keny Arroyo: "Avrupa'da futbol oynamak benim için çocukluk hayaliydi. İlk sahaya çıkacağım maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayalimi gerçekleştirmiş olacağım.

Türkiye'de oynayan oyuncuları izledim. Biraz Ekvador futboluna benzetiyorum Türkiye'yi."

"10 NUMARA KORKUM YOK!"

Keny Arroyo: "Beşiktaş, benim için bir hayaldi. 10 numaralı formanın sorumluluğunun bilincindeyim. Korkum yok, sahaya çıktığımda göreceksiniz."

"ÇEVİKLİĞİME VE HIZIMA GÜVENİYORUM"

Keny Arroyo: "Türkiye'deki defans oyuncularının sert olduğunu biliyorum. Hızlı ve çevik olursanız, onları kırarsınız. Çevikliğime ve hızıma güveniyorum."

ELAN RICARDI: "GÖREV NEYSE, YAPARIM!"

Elan Ricardo: "Hayalimi gerçekleştirmemde yardımcı olanlara teşekkür ederim. Taraftarlara mesajım, biz buraya kazanmaya ve başarılı olmaya geldik.

Orta sahada bütün pozisyonlarda görev alabilirim. Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği görev neyse, yaparım. Gelmeden önce Türkiye'de oynayan oyuncularla görüşmedim ama burada olmak gurur. Beşiktaş'ın teklifi beni inanılmaz heyecanlandırdı. Önümüzde kazanmak için ne varsa, kazanmak için mücadele edeceğim.

Buraya gelmeden önce de üst seviyelerde futbol oynadım. Her şeyin farkındayım. Dünya çapındaki seviyelerde oynamanın ne olduğunu iyi biliyorum. Gelişim için de elimden geleni yapacağım."

"GELECEK SEZONUN HAZIRLIKLARI BAŞLADI"

Serdal Adalı: "Bugün burada, transferlerimizi sizlere tanıtmak ve gündeme dair konuları konuşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz ki mazbatayı aldığımızdan beri yaklaşık 40 gün oldu. Bizim için bu sürenin her günü Beşiktaş için çalışarak geçti. Bu nedenle siz değerli basın mensupları başta olmak üzere gelen çok sayıda talebe geri dönemedim. Beşiktaş için gerçekten çalışanların böyle olması gerektiğine inanıyorum. Camiamızın özellikle bilmesini istediğim bazı konular var. Ama sizlere öncelikle futbol yapılanmamızdan bahsetmek istiyorum.

Beşiktaş'ın bugünkü koşullarında çözüm; yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer yapmak değildir. Yeni bir yapılanma ile doğru futbol organizasyonunu kurmaktır. Beşiktaş'ın geleceğini teminat vererek ve ödemeleri ileri tarihlere atarak harcama yapma ve göz boyama devri bitti. Biz, Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik.

"HATA LÜKSÜMÜZ YOK"

Son 3 sezonda yapılan yanlışların etkilerini ve bunların yarattığı külfeti hala yaşıyoruz. Yapılan bu yanlışların ceremesini hala çekiyoruz. Bu nedenle, bizim artık transferlerde hata yapma lüksümüz yok. Yüksek bedellerin altına imza atarak popülist davranma niyetimiz de yok. Klişe bir söz vardır, "kendi paranız olsa böyle mi harcarsınız" diye. Evet, biz Beşiktaş'ın her kuruşunu tam olarak böyle ve dikkatle harcamaya çalışıyoruz.

Biz Beşiktaş'ın neye ihtiyacı olduğunu da, ne yaptığımızı da gayet iyi biliyoruz... Bu ekonomik şartlarda gerçekçi bir plan yaptık. Uzun vadeli kazanım ve ideal takım yapılanması doğrultusunda hamleler yaparak ilerleyeceğiz. Bundan sonra da bu tutarlılık içerisinde gideceğiz..

Takımımızın, istediğimiz kadro kalitesine ve derinliğine kavuşması için en az 3 transfer dönemine ihtiyacı bulunuyor. Dün itibariyle ara transfer sezonu bitti. Ama biz hız kesmeden önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık.

TEKNİK EKİBE YENİ TAKVİYELER

Göreve geldiğimiz günden itibaren, her konuyu belirli bir plan çerçevesinde ve adım adım ele aldık. Önce teknik direktör konusu çözümlendi. Hocamız, dünya futbolunda önemli bir yeri olan, saygın bir spor insanı. Ferguson'un yarattığı 90lar jenerasyonunda yer alan, çok başarılı bir spor adamıyla çalışıyoruz. Aynı yapılanmayı burada birlikte yapacağız.

Kendisiyle birlikte 3 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Molde'de teknik direktör olarak 2 şampiyonluk ve 2 kupa zaferi yaşamış Erling Moe, Manchester United'da 15 yıl kaleci antrenörü olarak görev yapan Richard Hartis, yine Manchester'da 7 yıl uzman analist olarak görev yapan Tom Green kulubümüzde göreve başladı. Bize büyük katkılar vermeye başladılar bile. Ayrıca yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak uzun yıllar İngiltere'de görev yapmış Mike Marsch da bugün aramıza katılıyor.

Bahsettiğimiz şekilde scout ekiplerimiz de bizim için çalışmaya başladı. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Vik ismini sizlere duyurduk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de sözleşmemizi imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak.

TRANSFERLERE DEĞİNDİ

Bizim futbol aklı dediğimiz şey bir kişi değil, bir sistem. Bizzat benim başında olduğum ve profesyonellerden kurulu bir sistem. İcraatlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Transfer operasyonları için hocamız öncelikle eksikleri kendi gözüyle görmek istedi. Takımla ilgili raporunu hazırladı. Ayrılacak oyuncuların kararı bu rapora göre verildi. 3'ü yabancı 4 oyuncumuzla yolları ayırdık. 2 yeni oyuncu aramıza katıldı. Bu sporcularımız, çok potansiyelli ama çok da genç oyuncular. Bambaşka bir kıtaya ve kültüre geldiler. Burada büyük başarılar yaşayacaklar. Alışma süreçlerinde taraftarımızdan kendilerine gerekli sabrı göstermelerini rica ediyorum. Onlarla birlikte şampiyonluklar yaşayıp, kupalar kaldırıp büyük başarılara imza atmak istiyoruz.

Bildiğiniz üzere Amir de tamamen hazır bir şekilde geri döndü. Takımımıza çok katkı sağlayacak. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, Rizespor Başkanı Sayın İbrahim Turgut ve Teknik Direktörü Sayın İlhan Palut'a buradan çok teşekkür etmek isterim. Kaptanlarımızdan Mert Günok ile 2 yıllık sözleşme yeniledik. Bu durumdan çok memnunuz. Masuaku ile olan sözleşme uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla kaldırdık. Oyuncumuzun yükselen form durumundan çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyorum.

Genel Kurul öncesi sizlere verdiğimiz bir sözümüz vardı. Bu 2 yeni transferimiz 2 önemli iş insanının destekleriyle yapılacak demiştik. İşte bu oyuncularımızı bu şekilde kadromuza kattık. Kendileri bize transferlerle ilgili 2'şer milyon Euro olarak bütçe vermişlerdi. Transferlerden birini bu bütçe dahilinde yaptık. Ancak diğer transferimiz verilen bütçenin üzerinde tamamlandı. Bu kısım için de görüşüyoruz. Bizi kırmayacaklarına ve olumlu bir sonuca ulaşacağımıza eminim.

Kulüp profesyonellerimiz de bu ödemelerin UEFA ve TFF standartlarına göre doğru şekilde alınabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Sonuçta yaptığımız her 2 transfer için de Beşiktaş'ın kasasından bir bedel çıkmayacak. Beşiktaşımıza kaynak sağlayan değerli iş insanlarına desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.

Seçim sonrası kulübe geldiğimizde ve işlerin içine girdiğimizde beklediğimizin 2 katı kötü bir tablo ile karşılaştık. Maddi konulardan öte bir durumdan bahsediyorum.

Futbol şubesi dahil kulübün birçok departmanında bir kaos ortamı vardı. Her yerde çokbaşlılık vardı. İş akışları tamamen bozulmuştu. Şöyle ki geçtiğimiz 11 ayda; satın alma prosedürlerinin yok sayılmış ve ihale süreçlerinin yerine getirilmemiş olduğunu gördük. Biz ilk yönetim kurulu kararımız olarak özellikle son 1 yılı bağımsız denetim firmasına inceletme kararı aldık. Bu amaçla KPMG firmasıyla anlaştık.

Ayrıca Denetim Kurulumuz da bize raporlarını iletti. Özellikle stadımızın ışıklandırma ve çatı membran yenileme konularıyla ilgili fahiş bedeller tespit ettik. İhalesiz alımlar gördük. Bu mevzularda bazı kişiler tarafından bireysel kararlarla satın alımlar yapılmış. Öyle ki kulüp CEO'sunun bile süreçler tamamlanınca haberi olmuş. Bilmenizi isterim ki, bu sabah bu konular için savcılık başvurularımızı yaptık. Bunlar Beşiktaşımıza yakışmayan işler. Ayrıca özellikle altyapı ve amatör branşlarla alakalı tarihi zararlar göze çarpıyor. Örnek vermem gerekirse, voleybol ve hentbol branşlarındaki sıradışı durumu sizlere açıklamak isterim.

Bu süreçte Hentbol branşımızda 10 milyon TL olan zarar 88 milyon TL'ye çıkmış. Voleybol branşımız aynı süreçte 3 milyon TL zarardan 100 milyon TL zarara ulaşmış. Takımlarımızın performansında ise kayda değer hiçbir değişiklik olmamış. Tüm altyapı ve amatör branşlarımız ise bu sürede 104 milyon TL zarardan 709 milyon TL zarara ulaşmış. Biz konuların peşini asla bırakmayacağız. Denetim Kurulumuz da futbol dahil tüm transferler için hem ilgili eski yöneticilere hem de ilgili takımlara başvuruyor. Beşiktaş'ta harcanılan her kuruşun hesabını bulana kadar devam edeceğiz. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını teker teker vereceğiz.

Bilmenizi isterim ki devraldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi, en ufak bir bütçe planlaması dahi yapılmamış.Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Borç 1 yılda 8 milyar TL'den yaklaşık 15 milyar TL'ye çıkarılmış. Önümüzdeki 3 yılın tüm gelirleri kullanılmış. Bu şekilde devraldığımız bir kulüp var. Geldiğimiz günden itibaren tüm ödemeleri kendi kaynaklarımızdan cepten karşıladık. Bu durum bir süre daha bu şekilde daha gitmek zorunda. Sadece futbol takımımız için mayıs ayından yıl sonuna kadar ödenmesi gereken toplam 45 milyon euro yükümlülüğümüz var. Hem de hiçbir yeni harcama yapmaksızın.

Gelir getirici projelerimizi acilen devreye sokmamız gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi mali açıdan düze çıkmamızın ana yolu gayrimenkul projesidir. Malesef ki gayrimenkul geliştirme projelerinde rakiplerimizin en az 2 – 3 sene gerisindeyiz. Şimdi bu proje ile ilgili son durumu da sizlere aktarmak isterim. İlk hazırladığımız projede bir takım ekleme ve çıkarmalar yapma ihtiyacımız olmuştur. Genel hatlarıyla bir değişiklik yok. Bazı mal sahipleriyle anlaşma konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu arazileri projeden çıkardık. Projenin yeni halini Çevre ve Şehircilik Bakanlık'ına sunacağız. Ayrıca bunun haricindeki 4 farklı arazi için müracaatta bulunduk. Yarınki randevumuzda bunlarla ilgili olumlu gelişmeler olacağını umut ediyoruz. Bu konuya ilişkin proje ve izinlerin tamamlanması için 6 ila 8 ay beklemek zorundayız. 1,5 sene içerisinde de sonuçlarını almaya başlayacağız.

Buradan Akaretler'deki BJK Plaza ile ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Bildiğiniz üzere 2 senedir boş ve kullanılamaz bir şekilde duruyordu. Deprem nedeniyle güçlendirme yapılması gerekiyordu. Yönetim Kurulu Üyemiz Merve Öztopaloğlu, bu konu üzerinde yoğun bir çaba sarfetti. Dün itibariyle de güçlendirme ruhsatını almış bulunuyoruz. Bu binamızı en kısa zamanda ihale yoluyla Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kullanıma açacağız.

Gelirlerimizle ilgili en önemli kalemlerden birisi de bildiğiniz üzere sponsorluklar. Malesef geçtiğimiz 1 yıl özellikle amatör branşlar için epey verimsiz geçmiş. Varolan anlaşmaları geliştirmek bir yana neredeyse tüm branşlar sponsorsuz bırakılmış. Buna karşılık, az önce bahsettiğim üzere harcamalar hesapsız kitapsız şekilde arttırılmış. Biz yeni sponsorluk görüşmelerini yoğun bir şekilde yapıyoruz. Seçim zamanı Sayın Yücel'in açıkladığı tüm sponsor adayı firmaları da tek tek aradık. Malesef bazılarının ticari kayıtları dahi yok. Kalanların ya hiçbiri yanaşmıyor ya da birçoğunun konudan haberi yok.

Camiamızla paylaştığımız üzere Gain ve RAMS firmaları ile de karşılıklı mutabakatımız var.

İmzaladığımız protokoller var. Biliyorsunuz ki seçim öncesi bu 2 firmayla Asbaşkanımız Kaan Kasacı sayesinde görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda yönetimimizde sponsorluk konularıyla da kendisi ilgileniyor. Firmalar, kendi talepleriyle boş olan sponsorluklarımızın doldurulmasını takiben açıkta kalan neresini uygun görürsek oraya sponsor olmaya hazır olduklarını ilettiler. Bu 2 firmayı da buna göre konumlandıracağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Arkadaşlarım bana bu firmalarla alakalı da sosyal medya üzerinden bir yıpratma çabası olduğunu söylüyorlar. Belli ki birileri bu konuda da kendileri ile alakalı olumsuz durumların üstünü örtmeye ve hedef saptırmaya çalışıyorlar. Buradan özellikle sağda solda konuşan ve 'Beşiktaş'a getirecek sponsorlarım vardı' diye ekranlarda şov yapanlara çağrıda bulunuyorum. Kulübümüzün yeri bellidir ve kapısı 24 saat açıktır. Beşiktaş'a fayda sağlamak ve sponsor getirmek için yönetim kurulunda yer alma mecburiyeti bulunmamaktadır.

Bizler camiamızın bütün unsurlarının fikirleri, eleştirilerini ve önerilerini dikkate alıyoruz. Bilgi veren, yol gösteren herkese minnettarız. Ancak bilmenizi isterim ki birileri sadece kişisel çıkarları uğruna camiamızı karıştırmaya çalışıyor. Algı oyunlarıyla taraftarımızın umutsuz hissetmesini sağlamak istiyor.

Beşiktaş için var olanlar ve Beşiktaş'tan nemalanarak var olmaya çalışanlar mevcut. Camiamızın bunları ayırt etmesi gerekiyor. Demek ki göreve geldiğimizden beri birilerinin ayağına basmışız, bazı yanlışların üzerine gitmişiz. Ne zaman ki sosyal medya üzerinden bir saldırı oluyor, anlayın ki birileri kendi kusurlarını saklamak için algıyı ve ilgiyi değiştirmeye çalışıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde sosyal medyada voleybol ile ilgili bir yangın yapıldı. Bahsettiğim gibi voleybolun yıllık zararını 3 milyon tl'den 100 milyon tl'ye çıkartmışlar. Ne tesadüftür ki bizim bu konunun üzerine eğilmemizle aynı hafta başlattılar bu yangını. Bu sezon başından beri sadece 3.200 bilet satılan branşımız için 1 haftada sosyal medya üzerinde tam 180.000 etkileşim yapıldı. Bunun gibi başka örnekler de var. Ben bu tarz işleri yapanlara parazitler diyorum. Ve söylediklerini kale bile almıyorum.

Kimlerin yaptığını ve kimlerin yaptırdığını çok iyi biliyorum.Camiamız da bilsin ki bu kişiler Beşiktaş'taki kaostan ve seçim ortamlarından para kazanıyorlar. Yalnız unutuyorlar ki benim camiam artık bu işlere kanmıyor ve inanmıyor. Bunun en büyük cevabını da 40 gün önce net bir şekilde verdiler.

Camiamızın içi rahat olsun. Biz neye inanıyorsak onu yapacağız. Kimse bize bu tarz oyunlarla istediklerini yaptıramayacak. Biz Beşiktaş için doğrusu neyse onu yapmaya devam edeceğiz. Bu zararlı algı oyunlarından etkilenip planlarımızdan sapmayacağız. Beşiktaş'ın tek kuruşunu dahi boşa harcamayacagız. Kongre günü gelince de yaptıklarımızla hesap vereceğiz.

İlk günden itibaren söylüyoruz. Biz tüm planlamalarımızı 3,5 yıl için yaptık. Bu yüzden ilk olarak 1,5 yıllık süre istedik. Ortaya çıkan büyük tahribatı 5 ayda ortadan kaldıramazsınız. İsmi ortaya atılan kişilerin bu camiayı yine bir seçim yarışına ve yeni bir kargaşaya sürükleyeceklerine inanmıyorum. 6 ayda bir bu konuların gündemde olması camiamıza yakışmıyor. Unutmayalım ki 3 Aralık 2023'ten 29 Aralık 2024'e kadar bu camia 13 ayda 3 farklı başkan gördü. Artık bu belirsizlikler dönemi sona ermiştir. İcraat dönemi başlamıştır.

Eğer aday olmak isteyen arkadaşlarımız varsa, onlara da bugünden çağrıda bulunuyorum. Açıkça çıkın ve söyleyin. Kimse kapalı kapılar ardında ya da sosyal medya operasyonlarıyla Beşiktaş'ı kaosa sürüklemeye çalışmasın. Kimse takımımızın başarısız olmasını beklemesin. Kimse pusuda beklemesin. Samimiyetle söylüyorum ki Beşiktaş'ın tekrar bir seçim ortamını kaldıracak durumu yok. Kimse beni yanlış anlamasın. Seçimden korktuğum yok. Çekindiğim bir durum yok. 40 gün önce aldığımız oyun da sorumluluğun da farkındayız. Biz bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Ötesi camiamızın ve kongremizin takdiridir.

Büyük Beşiktaş taraftarı... Sizlerden sezonun kalan bölümünde takımlarımıza olan desteğinizi esirgememenizi rica ediyorum. Coşkuyla yanımızda olmanızı temenni ediyorum. Bu çatı altında hep birlikte güzel günler göreceğimize yürekten inanıyorum. Son olarak taraftarlarımızı basketbol takımımızın bu akşam Anadolu Efes ile oynayacağı karşılaşmada Akatlar'ı doldurmaya ve son saniyeye kadar destek olmaya davet ediyorum."

"Kulübün içini ve düzensizliği, bu kadar kötü beklemiyordum."

"MASUAKU'DAKİ MADDEYİ KALDIRDIK"

"Arthur Masuaku ile olan sözleşme uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla kaldırdık. Oyuncumuzun yükselen form durumundan çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyorum."

"YAZ DÖNEMİNDE GEREKEN TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

"Santrfor transferi yapmadınız eleştiri aldınız. Yorumunuz nedir?"

Serdal Adalı: "Yabancı sayımızı biliyorsunuz. Ayrıca Mustafa ve Semih var. Bu sene santrfor açığımızı kapatacaklarına inanıyorum. Zaten sayıdan alma şansımız yok. Sol bek için çok üstünde durduk, girişimlerimiz oldu ama kısmet olmadı. Ara transferde nokta atışı yapmak mümkün olmuyor, hatasız gitmek istiyoruz. Taraftar ve sosyal medya eleştirilerine kanarak transfer yapmayı doğru bulmuyorum ve yapmayı düşünmüyorum. Scout ekibi ve hocamızın tespitleri var. Yaz döneminde gereken transferleri yapacağız."