Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Mert, görevi bırakma kararı aldı.

Tamer Mert'in istifası Beşiktaş tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Tamer MERT, yönetim kurulu üyeliği görevinden 03.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."

MUHARREM KAAN ŞAKUL DA İSTİFA ETMİŞTİ

Siyah beyazlı kulüpte daha önce bir istifa daha yaşanmıştı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Kaan Şakul'un istifa ettiği açıklanmıştı.