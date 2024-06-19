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Spor

Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fransız ekiplerinin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.

19 Haziran 2024 Çarşamba 20:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrılıyor
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Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşmek üzere.

4 MİLYON ÖDENDİ

Fransız basınında çıkan habere göre Beşiktaş, geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında Beşiktaş ile 24 yaşındaki Kamerunlu oyuncu ile iplerin koptuğu ve Onana'nın takımdan ayrılmasının yakın olduğu söylendi.

Fransız ekiplerinin Jean Onana'nın durumunu takip ettiği ve uygun ortamın oluşması durumunda harekete geçebileceği iddia edildi.

Beşiktaş, Jean Onana'yı transfer etmek için 4 milyon euroluk bir bonservis ödedi.

10 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Jean Onana bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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