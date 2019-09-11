Beşiktaş'ta Jeremain Lens krizi! Gitmek istemiyor...
N'Koudou ve Diaby transferleriyle kanatlarını güçlendiren Kartal Quaresman'dan sonra Jeremain Lens'i de göndermek istiyor ama Hollandalı ayrılmamakta ısrarcı.
Lens'in durumu gittikçe daha belirsiz bir hal alıyor.
N'Koudou ve Diaby transferleri sonrasında kanatları yenilenen Beşiktaş'ta, Q7'nin de ayrılmasına izin veren teknik direktör Avcı sezonu Orkan ve Boyd'u yedekte tutarak devam etme kararı aldı.
Tecrübeli hocanın bu kararı Lens'e de iletildi. Avcı, takımın en fazla kazanan 3. oyuncusunun kanat rotasyonunda 5. seçenek olarak durmasının sıkıntı yaratacağını söyleyip, "Kesinlikle yollar ayrılmalı" mesajı verdi.
Katar ve BAE'den Lens için teklif beklenirken, Hollandalı ise yedeklikten rahatsız olmayacağını paylaştı.
(Fotomaç)
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