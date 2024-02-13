Beşiktaş'ta Joe Worrall performansıyla geçer not aldı

Beşiktaş'ın yeni stoperi Joe Worrall ilk maçında iki farklı görüntü çizdi.
İlk devrede zorlanan İngiliz savunmacı, ikinci 45 dakikalık bölümde kusursuzdu. Özellikle karşılaşma sonuna doğru yaşanan karambolme rakip boş kaleye gol atacakken kafasını röveşataya kalkan rakibinin ayağına doğru uzattı.
Birçok pozisyonda mutlak golü engelleyen Worrall, girdiği 13 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.
İngiliz oyuncu, çok sayıda Beşiktaş taraftarının da beğenisini kazandı.
NOTTİNGHAM FOREST'TAKİ PERFORMANSI
Sezonun ilk yarısında Nottingham Forest formasıyla 9 maça çıkan Joe Worrall, toplam 544 dakika süre almıştı.