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Spor

Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat olacak

Beşiktaş, Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Josef de Souza'nın ameliyat olacağını açıkladı.

IHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:53 - Güncelleme:
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Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılacağı açıklandı.

Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza'nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

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