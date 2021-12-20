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Spor

Beşiktaş'ta Josef de Souza imzayı atıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılıyor.

NTVSpor20 Aralık 2021 Pazartesi 08:37 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 08:37
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabera kaldığı derbide 2 gol atan Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş'ta forma giymeye hazırlanıyor.

Brezilyalı oyuncu, geçen sezon sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl uzatmıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncunun opsiyonu bu sezon 25 maç oynaması halinde devreye girecek.

Sezonun geride kalan bölümünde 20 maça çıkan Brezilyalı orta saha 5 maçta daha görev yapması halinde gelecek sezonda siyah beyazlı takımda forma giyecek.

Souza, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 20 maçta 3 gol attı.

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