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Spor

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Kayserispor maçında oynayamayacak

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynayan Beşiktaş'ta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Josef de Souza, haftaya Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

DHA3 Aralık 2021 Cuma 21:03 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 21:03
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu karşılaşmanın 42'nci dakikasında sarı kart gören Brezilyalı orta saha Josef de Souza cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Josef de Souza, mücadelenin 42'nci dakikada orta sahada Umut Bozok'a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Ligde 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli orta saha oyuncusu, cezalı duruma düştü. Josef, Süper Lig'in 16'ncı haftasında iç sahada oynanacak Yukatel Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

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