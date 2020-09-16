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Spor

Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi!

Suudi Arabistan'ı Al Ahli takımıyla olan sözleşmesini, 5 ay boyunca maaşını alamadığı gerekçesiyle fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'nın transferinde beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Suudia Arabistan kulübü 'haksız fesih' iddiasıyla evrakları göndermediği için siyah beyazlılar, Brezilyalı yıldızın lisansını çıkartamıyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 09:35 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:35
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Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ortaçizgi'nin haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor.

HAKSIZ FESİH İDDİASI

Al Ahli, Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe gösterdi. Souza, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.

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