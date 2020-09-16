16 Eylül 2020 Çarşamba 09:35 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:35

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ortaçizgi'nin haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor.

HAKSIZ FESİH İDDİASI

Al Ahli, Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe gösterdi. Souza, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.