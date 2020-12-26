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Spor

Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku!

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 13:55 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:55
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Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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