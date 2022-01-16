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Spor

Beşiktaş'ta Josef'le 1 yıl daha

Beşiktaş formasıyla bu sezon 25 maç barajını aşan Brezilyalı ön liberonun kontratındaki artı bir yıllık opsiyon an itibarıyla devreye girdi. Kartal'ın orta sahadaki dinamosu, 2022-23 sezonunun sonuna kadar siyah-beyazlılarda olacak.

16 Ocak 2022 Pazar 09:21 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 09:21
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Kara Kartal'ın yıldız orta sahası Josef de Souza, hem ortaya koyduğu etkili performans hem de takımına kattığı psikolojik güç ve liderlik özelliğiyle kısa sürede Siyah-Beyazlı taraftarları memnun etmişti.

Bu sezon Süper Lig 'de 19 maça çıkıp 3 gollük performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcu, dönem bitimini beklemeden kendi kontratını kendisi uzattı! Başarılı futbolcu, bu sezon 26 maça çıkarak kontratındaki 25 mücadelelik opsiyonu karşıladı ve 1 yıl daha Kara Kartal'd a kalmayı garantiledi.

Josef, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek. Sezon sonunda kontratı bitecek diğer isimlerde son durum...

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