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Spor

Beşiktaş'ta kabus devam ediyor! Kartal Dolmabahçe'de perişan

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Ligde 4. sıraya yerleşen siyah beyazlılarda Avrupa kapısını aralama şansını zora girdi. İşte detaylar...

AKŞAM13 Nisan 2025 Pazar 09:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kabus devam ediyor! Kartal Dolmabahçe'de perişan
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2 gol atan Yusuf, ligdeki ilk frikik golünü kaydetti.

Paulista'nın kafa vuruşu önce kaleciye sonra direğe takıldı.

33. dakikada Mrnic'in şutunda Mert gole izin vermedi.

Beşiktaş, savunma hattının güvensizliği sebebiyle maça temkinli başladı. Kartal Salih Uçan ve Rashica ile, Başakşehir uzun toplarla gol aradı. 30'da Rashica'nın şutunu kaleci Muhammed, 32'de Brnic'in tek vuruşunu Mert harika çıkarttı. Temposu düşen maçta ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Kara Kartal ikinci yarıya baskılı başladı. Kosovalı kanadı Rashica ile art arda pozisyonlara girdi. 54'te Paulista'nın kafa vuruşu önce Muhammed'e sonra direğe takıldı. Pozisyonları bulan taraf Beşiktaş olsa da golü bulan Başakşehir oldu. 62'de Yusuf Sarı, Crespo'nun pasında Siyah-Beyazlılar'ın savunmasını avlamayı başardı. 72'de Piatek'in golü iptal edildi. Yusuf Sarı, golden sonra toparlanamayan Siyah-Beyazlılara cezayı 76'da attığı frikik golüyle kesti. Samsunspor'un kaybettiği haftada Beşiktaş, 3'üncülük iddiasını gerçekleştiremedi. Liderin 26 puan arkasında 48 puanla 4. sırada kaldı.

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