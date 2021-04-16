16 Nisan 2021 Cuma 21:18 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 21:18

Beşiktaş ile Ankaragücü'nün kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 35. hafta maçında siyah-beyazlıların kaçırdığı penaltı ve yaşananlar dikkat çekti.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında VAR incelemesinin ardından penaltı kazanan Beşiktaş'ta topun başına Kevin N'Koudou geçti.

N'Koudou'nun 5. dakikada kullandığı penaltıda Ankaragücü kalecisi Korcan gole izin vermedi.

PENALTIDA ANLAŞMAZLIK



Kaçan penaltının ardından atış öncesinde yaşananlar ekranlara geldi. Penaltıyı Cyle Larin'in kullanmak istediği ancak N'Koudou'nun topu bırakmadığı ortaya çıktı.

Kevin N'Koudou'nun kaçırdığı penaltı sonrasında siyah-beyazlılar da sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.

Topun başına Ghezzal'ın geçmesi gerektiği savunulurken Beşiktaş'ta penaltıcının yanlış belirlendiği yönünde Sergen Yalçın'a da eleştiriler yapıldı.

SON 3 PENALTININ 2'Sİ KAÇTI

Beşiktaş, Süper Lig'de kazandığı son 3 penaltıdan 2'sini değerlendiremedi. Siyah beyazlılarda Kayseri maçında Mensah, Ankaragücü karşısında da Nkoudou penaltı kaçıran futbolcular olurken, tek golü de yine Kayseri maçında Nkoudou kaydetmişti

17 MAÇ SONRA İLK...

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 17 maç sonra ilk kez penaltı kazanırken N'Koudou, Korcan'ı geçemedi.