Josef de Souza gelecek sezon da Beşiktaş forması giymek istiyor. Siyah-beyazlılar ise Josef de Souza için teknik direktör Şenol Güneş'in kararını bekliyor.

JOSEF DE SOUZA YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Brezilyalı oyuncu, siyah beyazlı kulüp ile 1 yıllık yeni anlaşma yapmaya hazır.

YÖNETİM ŞENOL GÜNEŞ'İ BEKLİYOR

Beşiktaş yönetimi, Souza konusundaki kararını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda verecek. Güneş'in olumlu görüş bildirmesi halinde 33 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalanacak.

Souza, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçının ardından sezon sonu takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.

Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, siyah beyazlı takımda 3 kupa kazandı. Forma giydiği 86 maçta 8 gol atan Souza, 4 de asist yaptı.