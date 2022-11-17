İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2022 Perşembe / 23 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6161
  • EURO
    19,2999
  • ALTIN
    1052.55
  • BIST100
    4507.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta kader anı! Josef de Souza, Şenol Güneş'i bekliyor
Spor

Beşiktaş'ta kader anı! Josef de Souza, Şenol Güneş'i bekliyor

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Josef de Souza, gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Yönetim ise Josef de Souza için kararını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda verecek. İşte detaylar...

17 Kasım 2022 Perşembe 18:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kader anı! Josef de Souza, Şenol Güneş'i bekliyor
ABONE OL

Josef de Souza gelecek sezon da Beşiktaş forması giymek istiyor. Siyah-beyazlılar ise Josef de Souza için teknik direktör Şenol Güneş'in kararını bekliyor.

JOSEF DE SOUZA YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Brezilyalı oyuncu, siyah beyazlı kulüp ile 1 yıllık yeni anlaşma yapmaya hazır.

YÖNETİM ŞENOL GÜNEŞ'İ BEKLİYOR

Beşiktaş yönetimi, Souza konusundaki kararını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda verecek. Güneş'in olumlu görüş bildirmesi halinde 33 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalanacak.

Souza, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçının ardından sezon sonu takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.

Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, siyah beyazlı takımda 3 kupa kazandı. Forma giydiği 86 maçta 8 gol atan Souza, 4 de asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.