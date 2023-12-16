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Spor

Beşiktaş'ta kadro dışı isimlerle ilgili sıcak gelişme!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana bugün (cumartesi) antrenmana çıktı. Bir diğer isim olan Valentin Rosier ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

16 Aralık 2023 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kadro dışı isimlerle ilgili sıcak gelişme!
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan 5 isimden; Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onanan bugün (cumartesi) idmana çıktı.

Kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Valentin Rosier ise sakatlığı nedeniyle antrenmana çıktı.

Beşiktaş'ta antrenmana çıkan 4 isim, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalıştı.

HASAN ARAT NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 16 Aralık Cumartesi (bugün) gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Beşiktaş Başkanı Arat, şu sözleri kullanmıştı:

"Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Beklentiyi karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor."

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