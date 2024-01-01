Beşiktaş'ta kadro dışı kalanların durumu yeni hocaya bağlı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 futbolcundan birisi olan Eric Bailly ile yollar ayrılırken; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın durumları belirsizliğini koruyor.

ABOUBAKAR'IN TALİPLİSİ ÇOK

Vincent Aboubakar'la Suudi Arabistan, Rusya ve Brezilya'dan ilgilenen kulüpler bulunuyor.

Son olarak Gremio'nun 31 yaşındaki oyuncu için teklif yaptığı öne sürülse de aracılar vasıtasıyla sözlü olarak iletilen mesajların, resmi olarak henüz kulübe gelmediği belirtildi.

KADERLERİNİ YENİ HOCA BELİRLEYECEK

Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncudan beklediği bonservis geliri ise 5 milyon Euro.

Ancak Aboubakar'ın yanı sıra diğer üç futbolcuyla ilgili kararı yeni teknik direktör verecek.

Beşiktaş, takımın başına Bruno Genesio'yu getirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Fransız hoca, şu ana kadar net bir cevap vermedi.