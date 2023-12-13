Beşiktaş'ta kadro dışı kararının perde arkası ortaya çıktı

Derbi mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly için "Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları" gerekçe gösterilerek kadro dışı kararı çıkmıştı.

Tüm bu yaşananlar sonrası bardağı taşıran olay ortaya çıktı.

KAHKAHALARLA GÜLDÜLER

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçını tribünden izleyen Rosier, 90 dakika sonunda soyunma odasına indi ve Aboubakar ile adeta kahkaha atarak, güle oynaya muhabbet ederken bu durum; diğer oyuncular, teknik heyet ve idareciler üzerinde büyük rahatsızlık yarattı.

Yönetim de iki futbolcunun yanı sıra diğer üç isim için süresiz kadro dışı kararı aldı.

FARKLI SAATTE, AYRI İDMAN

5 oyuncunun, takımdan farklı bir saatte, ayrı sahada antrenman yapacağı ve diğer futbolcularla yan yana getirilmeyeceği kaydedildi.