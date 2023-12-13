İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,101
  • EURO
    31,3717
  • ALTIN
    1850.05
  • BIST100
    7632.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta kadro dışı kararının perde arkası ortaya çıktı
Spor

Beşiktaş'ta kadro dışı kararının perde arkası ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly'nin kadro dışı bırakılması kararının perde arkası ortaya çıktı.

Sabah13 Aralık 2023 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kadro dışı kararının perde arkası ortaya çıktı
ABONE OL

Derbi mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly için "Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları" gerekçe gösterilerek kadro dışı kararı çıkmıştı.

Tüm bu yaşananlar sonrası bardağı taşıran olay ortaya çıktı.

KAHKAHALARLA GÜLDÜLER

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçını tribünden izleyen Rosier, 90 dakika sonunda soyunma odasına indi ve Aboubakar ile adeta kahkaha atarak, güle oynaya muhabbet ederken bu durum; diğer oyuncular, teknik heyet ve idareciler üzerinde büyük rahatsızlık yarattı.

Yönetim de iki futbolcunun yanı sıra diğer üç isim için süresiz kadro dışı kararı aldı.

FARKLI SAATTE, AYRI İDMAN

5 oyuncunun, takımdan farklı bir saatte, ayrı sahada antrenman yapacağı ve diğer futbolcularla yan yana getirilmeyeceği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.