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Spor

Beşiktaş'ta kale Ersin Destanoğlu'na emanet

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un sakatlığından sonra devraldığı kaleyi Konferans Ligi'nde oynanacak Lugano maçında da koruyacak. İşte detaylar...

Fanatik2 Ekim 2023 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kale Ersin Destanoğlu'na emanet
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Beşiktaş'ta son dönemdeki performansıyla alkış toplayan Mert Günok, Adana Demirspor mücadelesinde sakatlık yaşamıştı. Deneyimli isim, bu mücadelenin ardından takımdan uzak kalmış ve tedavi olmuştu. Bundan dolayı Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmeyen Mert, yeşil beyazlılara karşı yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

LUGANO MAÇINDA DA OYNYACAK

Düşük tempolu geçen 90 dakikada kendisine fazla iş düşmeyen Ersin, görevini en iyi şekilde yaptı. 22 yaşındaki kalecinin, UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü Tüpraş Stadı'nda Lugano'yla oynanacak karşılaşmada da Beşiktaş'ın 11'inde yer alması bekleniyor.

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