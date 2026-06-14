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Spor

Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor: Ersin'in geleceği belirsiz

Yeni sezon öncesi kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan mevcut file bekçisi Ersin Destanoğlu ile ilgili çıkacak son karar da merakla bekleniyor.

TRT Spor14 Haziran 2026 Pazar 12:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor: Ersin'in geleceği belirsiz
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Beşiktaş'ın Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen 3 farklı kaleci adayıyla temas halinde olduğu ve görüşmelerin belirli bir aşamaya geldiği belirtildi. Siyah beyazlılarda önümüzdeki hafta kritik önem taşıyor.

Futbol Direktörü Önder Özen'in adaylarla görüşmeleri yaptıktan sonra yönetimle birlikte son kararı verecek. Beşiktaş, kamp dönemine yeni kalecisiyle başlamayı amaçlıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ta iç transferde gözler Ersin Destanoğlu'na çevrilmiş durumda. Milli kalecinin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, oyuncudan gelecek kararı bekliyor.

Ersin'in kendisine ulaşan teklifleri değerlendirdikten sonra kulüple bir görüşme daha yapması bekleniyor.

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