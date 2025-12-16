Barcelona'da geleceği belirsizliğini koruyan Marc-André ter Stegen için Beşiktaş iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, tecrübeli kalecinin durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Sport.es'te yer alan haberlere göre; siyah-beyazlı kulüp, Ter Stegen'in durumunu yakından takip eden ekipler arasında yer aldı.

MAAŞI SORUN ÇIKARIYOR

Beşiktaş'ın, Barcelona'ya oyuncunun şartlarını sorduğu ancak transferin ekonomik boyutunun şu aşamada önemli bir engel oluşturduğu belirtildi.

Ter Stegen'in yüksek maaşı nedeniyle Beşiktaş'ın bu rakamlara çıkmasının zor olduğu ifade edilirken, Alman kalecinin de sportif hedefleri doğrultusunda kendisine gelen teklifleri titizlikle değerlendirdiği aktarıldı.

ÇOK TALİBİ VAR

Beşiktaş'ın yanı sıra Bologna ve Ajax'ın da Ter Stegen için girişimde bulunduğu, ancak bu kulüplerin de mali şartlar nedeniyle transferi sonuçlandıramadığı vurgulandı.

Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki kaleci şu an için takımdan ayrılmayı düşünmezken, yalnızca üst düzey bir proje ve cazip bir teklifin kararını değiştirebileceği kaydedildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Yaşadığı bel sakatlığı yüzünden 22 maç kaçıran tecrübeli eldiven, takımdaki rolünü büyük ölçüde kaybetmiş durumda.