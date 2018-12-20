Beşiktaş’ta Kalinic sesleri

KARTAL’DA forvet operasyonu için düğmeye basıldı. Cenk Tosun’un Everton’a gitmesinin ardından hücum hattında sıkıtı yaşayan ve sezon başında Burak Yılmaz transferi direkten dönen Siyah-Beyazlılar, devre arasında kadrosuna katacağı golcüyü İspanya’da buldu. Yönetimin, Milan’dan sezon başında gittiği Atletico Madrid’te beklediği süreyi alamadığı için ayrılma kararı veren Nikola Kalinic için düğmeye bastığı bildirildi. Beşiktaş, İspanyol kulübü ile anlaşırsa Kalinic’i satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralayacak. 30 yaşındaki Hırvat golcünün olmaması durumunda rota yeniden 23 yaşındaki Rus forvet Nikolay Komlichenko’ya çevrileceği öğrenildi.