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Spor

Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 19:42 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 19:42
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Gaziantep maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavisine devam edilen Fabrice N'Sakala'nın yer almadığı siyah-beyazlı takımın, VavaCars Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Alex Teixeira.

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