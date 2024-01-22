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Spor

Beşiktaş'ta kaptanlardan galibiyet sözü

Beşiktaş'ın kaptanları, bir toplantı yapıp kötü gidişe Adana Demirspor maçında dur deme konusunda birbirlerine söz verdi.

Fanatik22 Ocak 2024 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kaptanlardan galibiyet sözü
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Pendikspor karşısında 4-0'lık bir yenilgi alan Beşiktaş'ta, kaptanlar kötü gidişatı durdurmak için devreye girdi.

Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun, 4-0'lık mağlubiyetle sona eren Pendik maçı sonrasında, "İyi bir çıkış yakalamıştık. Güzel galibiyetler almıştık. Bize yakışmayan bir oyun ve kabul edilemeyecek bir sonuç. Camiamızdan özür diliyoruz. Bu maçı hemen unutup önümüzdeki maça odaklanmak istiyoruz" demişti.

SÖZ VERDİLER

Tecrübeli ismin, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde takım kaptanlarıyla bir toplantı yapıp kötü gidişe Adana Demirspor maçında dur deme konusunda birbirlerine söz verdiği bildirildi.

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