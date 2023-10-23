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Spor

Beşiktaş'ta karar günü! 26 Kasım'da düğüm çözülecek

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta gelen tepkiler üzerine teknik direktör Şenol Güneş görevini bırakmış ve yönetim de seçim kararı almıştı. Önümüzdeki süreçte seçime gidecek olan siyah beyazlılarda tarih netleşti. İşte detaylar...

Akşam23 Ekim 2023 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta karar günü! 26 Kasım'da düğüm çözülecek
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Kara Kartal'da derbi mağlubiyeti sonrası sıcak gelişmeler yaşandı. UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı 2-0'dan 3-2 mağlup olunan maçın ardından seçim kararı alan yönetim, bugün yapılacak olan toplantının ardından seçim tarihini duyuracak. Aralık ayının ilk haftası olarak belirlenen seçim gününün 26 Kasım olarak açıklanması bekleniyor. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası bir değişim daha yaşanacak. Alınan bilgilere göre; mevcut başkan Ahmet Nur Çebi seçime girip girmeme konusunda kararsızdı. Taraftarların yoğun baskısı altında olan Çebi, ekonomik anlamda iyi işler yaptığını düşünerek aday olmak istiyordu.

ARAT ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Futbolcular ve kulüpte çalışan tüm personeller de Çebi'nin yönetiminden memnun. Maaşların zamanında eksiksiz bir şekilde yatıyor olması, siyah beyazlıları memnun ediyor. Fakat Çebi, hem ailesinin bırakması yönündeki ısrarları sonrası, hem de asbaşkan Emre Kocadağ'ın aday olması nedeniyle seçime girmeme kararı aldı. Kocadağ, adaylığını kısa süre içerisinde resmen açıklayacak. Siyah beyazlılarda seçim kararı alınmasının ardından adaylığını ilk açıklayan isim Hasan Arat olmuştu.

YAMANTÜRK'TEN BEKLENİYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin aldığı seçim kararı sonrası Hasan Arat, "Büyük Beşiktaş Camiası, Beşiktaş Jimnastik Kulübümüzün Olağanüstü Seçim kararı camiamıza hayırlı olsun. Çıktığımız yol artık tüm Beşiktaşlıların yoludur" ifadeleriyle adaylığını açıklamıştı. 1976-87 yılları arasında Beşiktaş basketbol takımında forma giyen Arat, seçim çalışmalarına başladı. Şu anda divan kurulu başkanı olarak görev alan Tevfik Yamantürk'ün de aday olması bekleniyor. Çebi'nin, bu üç adayın arasından Emre Kocadağ veya Tevfik Yamantürk'ü destekleyeceği öğrenildi.

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