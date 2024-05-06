Gelecek sezon takımı emanet edeceği hocayı arayan Beşiktaş, birçok isimle temasa geçmişti.

Siyah-beyazlılar, son olarak Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin'le görüşmüştü. Başkan Hasan Arat'la yapılan toplantının ardından yönetim kurulunun görüşü de ortaya çıktı.

NURİ ŞAHİN'E SICAK BAKILMADI

Siyah-beyazlı yöneticilerin, Nuri Şahin ismine sıcak bakmadığı öğrenildi.

İBRE SERGEN YALÇIN

Bu yaşanan fikir ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta rota bir kez daha Sergen Yalçın'a döndü. Yöneticiler, 51 yaşındaki hocanın camianın dinamiklerine hakim olduğunu dile getirdi.

Fernando Santos sonrasında teknik adam konusunda hata lükslerinin kalmadığını belirten yönetim, Antalyaspor'dan ayrılacak Sergen Yalçın konusunda harekete geçecek.