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Spor

Beşiktaş'ta karar verildi! İbre yeniden Sergen Yalçın'a döndü

Nuri Şahin'le görüşen Beşiktaş'ta yönetim fikir ayrılığı yaşadı. Toplantının ardından oklar yeniden kulübün efsane ismi Sergen Yalçın'ı gösterdi. İşte detaylar...

Sabah6 Mayıs 2024 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta karar verildi! İbre yeniden Sergen Yalçın'a döndü
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Gelecek sezon takımı emanet edeceği hocayı arayan Beşiktaş, birçok isimle temasa geçmişti.

Siyah-beyazlılar, son olarak Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin'le görüşmüştü. Başkan Hasan Arat'la yapılan toplantının ardından yönetim kurulunun görüşü de ortaya çıktı.

NURİ ŞAHİN'E SICAK BAKILMADI

Siyah-beyazlı yöneticilerin, Nuri Şahin ismine sıcak bakmadığı öğrenildi.

İBRE SERGEN YALÇIN

Bu yaşanan fikir ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta rota bir kez daha Sergen Yalçın'a döndü. Yöneticiler, 51 yaşındaki hocanın camianın dinamiklerine hakim olduğunu dile getirdi.

Fernando Santos sonrasında teknik adam konusunda hata lükslerinin kalmadığını belirten yönetim, Antalyaspor'dan ayrılacak Sergen Yalçın konusunda harekete geçecek.

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