Beşiktaş'ın yeni yönetimi, Ahmet Nur Çebi döneminden kalan Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük sözleşmesini revize etti.

Ahmet Nur Çebi döneminde Rıza Çalımbay ile koşullu bir sözleşme imzalanmıştı. Bu koşul, yeni yönetime göreve geldikten sonra 15 gün içerisinde Çalımbay ile yolları tazminatsız olarak ayırma hakkı veriyordu. 15 gün içerisinde fesih olmazsa Çalımbay'ın sözleşmesi sezon sonuna kadar uzuyordu.

ÇALIMBAY'A YENİ SÖZLEŞME

Yeni başkan Hasan Arat ve futbolun başındaki Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, bu sözleşmeyi revize etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Çalımbay'ın sözleşmesinin 27 Aralık'a kadar uzatıldığını ve o gün tekrar bir bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir."

ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş yönetiminin bu süreçte yabancı teknik adam arayışlarının devam ettiği, bir boşluk oluşmaması adına Rıza Çalımbay ile geçici bir süre daha yola devam etme kararı verildiği öğrenildi.