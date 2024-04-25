Beşiktaş, sezona iyi başlayamadı. Siyah-beyazlı ekip Konferans Ligi'ne gruplarda veda edip ardından da lige erken havlu attı. Bu gelişmelerin ardından Kartal'da o futbolcuların bileti kesildi. İşte detaylar....

CENK TOSUN İÇİN VEDA VAKTİ

Siyah-beyazlı forma altında 3. dönemini yaşayan Cenk Tosun için artık veda vakti geldi. Yönetim, 2 aydır skor katkısı veremeyen 32 yaşındaki santrforla devam etmeme kararı aldı.

TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR

Tecrübeli santrfora başta Süper Lig'e yükselen Eyüpspor olmak üzere Türkiye'den çok sayıda teklif var. Tosun Paşa, geleceğiyle ilgili kararını sezon bittikten sonra verecek.

GHEZZAL DA KATKI SAĞLAYAMADI

Son dönemde düzenli olarak forma şansı bulan Ghezzal da takıma hiçbir katkı sağlayamadı. Cezayirli yıldız, son skor katkısını 16 Ocak'ta Eyüpspor'la oynanan kupa maçında yaptı. Ardından 11'i lig, 2'si kupa olmak üzere toplam 13 müsabakada süre buldu ancak tabelaya etki etmedi.

BİLETİ KESİLDİ

Kendisine opsiyonu kaldırılarak bir şans daha verilen Ghezzal, bunu iyi değerlendiremedi ve bileti kesildi.

SALİH UÇAN KARARI

Başkan Hasan Arat ve ekibi, diğer iki oyuncunun aksine Salih Uçan'a daha ılımlı yaklaşıyor. 9 milyon TL ile takımın en az kazananlarından olan milli orta sahayla ilgili geçen sezonun bittiği günden beri sözleşme konusu tartışılıyor.

GÖRÜŞMELER 7 MAYIS'TAN SONRA

Yönetim, bu belirsizliğe son vermek adına 30 yaşındaki futbolcu ile görüşme kararı aldı. Taraflar, 7 Mayıs'taki kupa maçının ardından masaya oturacak.