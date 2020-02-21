Beşiktaş'ta Karius transferi netleşti

21 Şubat 2020 Cuma16:44 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 16:47

Beşiktaş, 2 yıllık kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek Loris Karius için satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Liverpool'a bildirdi. Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan kaleci ile yollar ayrılacak. Beşiktaş'ta inişli çıkışlı 2 sezon geçiren Loris Karius, sezon sonunda Liverpool'a geri dönüyor.

The Athletic'de yer alan habere göre, Beşiktaş 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını İngiliz kulübüne bildirdi.

LIVERPOOL "KULÜP ARA" DEDİ

Liverpool'un ise, Karius'u tekrar kadroda düşünmediği ve 26 yaşındaki kaleci için tekliflere açık olduğu kaydedildi.

Karius'a yakın kaynakların da, oyuncunun yaz aylarında yeni bir maceraya yelken açmak üzere hazırlıklara başladığını ilettiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta 63 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 91 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

(sporx)