İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1238
  • EURO
    6,625
  • ALTIN
    323.143
  • BIST100
    117062
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Karius transferi netleşti
Spor

Beşiktaş'ta Karius transferi netleşti

Siyah beyazlılar Liverpool'dan kiraladıkları Alman file bekçisi Karius'u transfer etmeyeceğini Liverpool yöneticilerine bildirdi.

21 Şubat 2020 Cuma16:44 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 16:47

Beşiktaş, 2 yıllık kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek Loris Karius için satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Liverpool'a bildirdi. Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan kaleci ile yollar ayrılacak. Beşiktaş'ta inişli çıkışlı 2 sezon geçiren Loris Karius, sezon sonunda Liverpool'a geri dönüyor.

The Athletic'de yer alan habere göre, Beşiktaş 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını İngiliz kulübüne bildirdi.

LIVERPOOL "KULÜP ARA" DEDİ

Liverpool'un ise, Karius'u tekrar kadroda düşünmediği ve 26 yaşındaki kaleci için tekliflere açık olduğu kaydedildi.

Karius'a yakın kaynakların da, oyuncunun yaz aylarında yeni bir maceraya yelken açmak üzere hazırlıklara başladığını ilettiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta 63 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 91 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

(sporx)

TSK, rejim hedeflerini böyle vurdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor
Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
'Devrim başarıya ulaşmıştır'

'Devrim başarıya ulaşmıştır'

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.