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  • Beşiktaş'ta kasa dolup taşacak! Semih Kılıçsoy için kesenin ağzını açtılar
Spor

Beşiktaş'ta kasa dolup taşacak! Semih Kılıçsoy için kesenin ağzını açtılar

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Semih Kılıçsoy'un talipleri artmaya devam ediyor. Alman ekibi Stuttgart, genç oyuncu için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

25 Haziran 2024 Salı 12:32 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kasa dolup taşacak! Semih Kılıçsoy için kesenin ağzını açtılar
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Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan, Türkiye Kupası ile teselli bulan Beşiktaş'ın en öne çıkan ismi Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

21 MİLYON EUROLUK TEKLİF

18 yaşındaki hücum oyuncusu için İngiltere'den gelen 15 milyon euroluk 2 teklifi reddeden siyah-beyazlı yönetim, daha yüksek bir rakama ikna olabilir.

Alman medyası, Stuttgart'ın Semih Kılıçsoy için 21 milyon euroyu gözden çıkardığını duyurdu. Bundesliga ekibinin, 15 milyonun reddedilmesinin ardından fiyat yükseltip beklemeye geçtiği söylendi.

35 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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