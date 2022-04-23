İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2022 Cumartesi / 22 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7517
  • EURO
    15,9341
  • ALTIN
    915.671
  • BIST100
    2472.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı mesaisi sürdü
Spor

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları devam etti.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 22:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan antrenmanda futbolcular açma germe hareketleri yaptı. İdman, pas, duran top ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.